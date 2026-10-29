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НовостиОбщество29 октября 2026 13:03

Сколько погибло людей в России от лап медведей за 2026 год? Число перевалило за 20

ТАСС: число погибших от нападений медведей в России в 2026 году возросло до 29
Арина СЕРОВА
ТАСС: число погибших от нападений медведей в России в 2026 году возросло до 29

ТАСС: число погибших от нападений медведей в России в 2026 году возросло до 29

Фото: REUTERS.

В России число жертв нападений медведей возросло до 29 человек за текущий год. Причем почти треть всех трагических случаев пришлась на Красноярский край. Статистику опасных инцидентов собрало ТАСС на основе официальных отчетов региональных ведомств.

На сибирских и дальневосточных территориях сейчас фиксируют крайне тревожную обстановку. Там постоянно фиксируют визиты лесных хищников к людям. Из-за отсутствия еды в тайге медведи вынуждены искать пропитание рядом с поселками.

Специалисты отмечают, что популяция этих зверей в лесах за последние годы сильно выросла. При этом текущий сезон выдался неурожайным, поэтому голод гонит диких хищников ближе к человеческому жилью.

KP.RU ранее сообщал, что под Красноярском медведь растерзал одного из лучших охотников в регионе - Виталия Елфимова. ЧП случилось в Курагинском округе Красноярского края.