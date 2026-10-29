Умерла Жанна Витензон, сценарист-мультипликатор и писательница

Жанна Витензон

Умерла Жанна Витензон, советский сценарист-мултипликатор, детская писательница. Ей было 96 лет. Об этом сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России.

"Двадцать девятого октября 2026 года на 97-м году ушла из жизни наш друг и коллега – член Союза кинематографистов России, советский сценарист мультипликационных фильмов, детская писательница Жанна Зискиндовна Витензон (1929–2026)", - говорится в публикации.

Союз кинематографистов России и Гильдия кинодраматургов Союза кинематографистов России выразили соболезнования родным и близким мастера.

В пресс-службе отметили, что Жанна Витензон оставила значительный след в истории отечественной анимации.

Среди известных работ по сценариям Витензон "Варежка" (1967), "Катерок" (1970), "Мальчик и облако" (1970), "Играй, моя дудочка" (1974), "Олешка белые рожки" (1974), "Просто так" (1976) и другие.

Как писал сайт KP.RU, 27 октября умерла Ирина Кострина, советская и российская художница, член Союза художников РФ. Ей было 88 лет. Она принимала участие в создании популярных мультфильмов "Волк и теленок" и "Самый маленький гном".