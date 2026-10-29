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НовостиДом. Семья29 октября 2026 13:06

Агроном предупредил дачников, как теплая осень может погубить урожай чеснока

Агроном Викулов: Ранняя посадка чеснока осенью грозит потерей урожая
Анастасия ПИГИНА
Чтобы помочь растениям подготовиться к холодам, не стоит злоупотреблять азотными удобрениями. Фото: Nadiya Vikhasta / Shutterstock / Fotodom

Чтобы помочь растениям подготовиться к холодам, не стоит злоупотреблять азотными удобрениями. Фото: Nadiya Vikhasta / Shutterstock / Fotodom

Необычно теплая осень может навредить озимому чесноку и другим садовым растениям. Агроном Владимир Викулов рассказал об главных рисках. Об этом пишет «Царьград».

По словам эксперта, озимый чеснок рекомендуется сажать примерно за три-четыре недели до устойчивых заморозков, чтобы зубчики успели укорениться, но не начали активно прорастать.

Если чеснок уже дал ростки, растения можно дополнительно окучить и укрыть мульчей. Теплая осень также способна нарушить развитие тюльпанов, нарциссов, жимолости и декоративных кустарников. Некоторые растения начинают расти или цвести повторно, из-за чего могут хуже перенести зиму и дать меньше цветов и плодов в следующем сезоне.

Чтобы помочь растениям подготовиться к холодам, не стоит злоупотреблять азотными удобрениями. Вместо них можно использовать фосфорно-калийные подкормки, а полив сократить с учетом погоды и состояния почвы.

Ранее сайт KP.RU писал, как правильно посадить морковь под зиму. Осенний посев имеет несколько преимуществ, однако важно выбрать подходящее время.