Ушаков: трехсторонние переговоры возобновятся не раньше 4 ноября. Фото: Кристина Кормилицына / POOL / ТАСС

Возможные трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию возобновятся только после Дня народного единства, 4 ноября. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в комментарии журналисту ИС "Вести" Павлу Зарубину.

По словам Ушакова, Россия намерена оценить действия Украины во время празднования Дня народного единства. И если в дни массовых праздничных мероприятий Киев нанесет масштабные удары по России, это может повлиять на настрой российской стороны в переговорном процессе.

"Если в ходе народных массовых мероприятий будут какие-то сверхмасштабные бомбежки, то это тоже каким-то образом повлияет на наше настроение", — отметил помощник президента, комментируя вероятный переговорный процесс.

Ранее KP.RU писал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о возможном проведении трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби. Он уточнил, что столица ОАЭ рассматривается как площадка для встречи представителей Москвы, Вашингтона и Киева.