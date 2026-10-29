В Нью-Йорке детей защитили от ИИ-ботов: те притворялись друзьями и поощряли нанесение себе вреда

В Нью-Йорке ограничили общение детей с ИИ-ботами. Фото: ImageFlow/Shutterstock/Fotodom

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул подписала закон, который запрещает ИИ-чат-ботам изображать друзей или романтических партнеров несовершеннолетних и предлагать детям потенциально опасные функции. Об этом сообщается на официальном сайте губернатора.

Новые правила обязывают разработчиков блокировать функции, связанные с поощрением самоповреждения и самоубийства, сексуальным контентом, сбором сведений о личных отношениях ребенка и использованием данных о его здоровье. Также чат-ботам запрещается побуждать несовершеннолетних замыкаться в себе и отказываться от помощи родителей, родственников или специалистов.

Компании должны проверять возраст пользователей несколькими способами и удалять сведения о возрасте после завершения проверки. За нарушения генеральный прокурор штата сможет требовать штрафы до 25 тысяч долларов.

Ранее KP.RU писал, что подростковая версия ChatGPT не всегда предупреждала родителей о потенциально опасных разговорах детей о самоубийстве и самоповреждении. Такие недостатки выявили специалисты Common Sense Media во время тестирования сервиса.