Жена Глеба Самойлова объяснила, почему музыканта не пустили на самолёт: «Сотрудница встретила ребят враждебно»

Глеба Самойлова не пустили на рейс в Испании из-за кресла-каталки Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Рок-музыканта, солиста группы The Matrixx Глеба Самойлова не пустили на самолет в испанском Аликанте из-за арендованного кресла-каталки. Им музыкант воспользовался из-за обострения хронической подагры. Подробности «КП-Екатеринбург» рассказала жена артиста Татьяна Ларионова.

Глеб Самойлов планировал вылететь из Испании в Португалию, где у него был запланирован концерт. В аэропорту гитарист Олег Соколов помог экс-солисту группы «Агата Кристи» добраться до выхода на посадку.

«Сотрудница у гейта враждебно встретила ребят изначально: она решила, что они самовольно взяли ТСР покататься, и дала понять, что на борт они не попадут», - рассказала изданию жена Самойлова.

Несмотря на объяснения о состоянии здоровья солиста и наличие официальной бирки на кресле, российский коллектив так и не допустили на рейс. До Португалии они добирались на автомобиле.

Ранее KP.RU писал, что во время выступления The Matrixx в Берлине Глебу Самойлову стало плохо после исполнения трех песен. Позже его жена Татьяна Ларионова уточнила, что музыкант восстанавливается после обострения язвенной болезни и проходит лечение дома.