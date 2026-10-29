«Ты посчитала свою жизнь дороже их?»: дочь убитых Виктора и Натальи Тарховых устроила душераздирающий допрос подозреваемой Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

В самарском областном суде прошло заседание по делу об убийстве Виктора и Натальи Тарховых. Потерпевшая Людмила Тархова лично допросила свою дочь Екатерину, которую считают причастной к расправе над ее родителями. Об этом сообщил корреспондент «КП-Самара» из зала суда.

«Ты посчитала свою жизнь дороже жизни моих родителей? И про угрозы. Когда тебе угрожали – до приезда Метревели в квартиру родителей или после, уже при них? Где останки моих родителей?», — спросила Людмила Тархова.

Катя ответила коротко: «Не помню, о заказном убийстве ничего не слышала». Мать поинтересовалась, почему дочь не защитила бабушку с дедушкой, когда Светлана Метревели их связывала, и где теперь останки. Внятного ответа не последовало.

Катя сослалась на страх перед семьей Метревели и какие-то связи, о которых ей якобы говорили. Полицию после отъезда Дмитрия Метревели 29 декабря она не вызвала по той же причине. О знакомстве Влада и Лоры Пасик с Ириной Метревели она не слышала.

После задержания 5 февраля 2025 года Катя месяц молчала, а потом заговорила. В СИЗО она принимала психотропные вещества, которые прописал психиатр после жалобы на переедание. Про тела родителей она предположила, что место их захоронения может знать Бичико, брат Светланы, но доказательств нет. Дачу Таисии Киселевой оперативники проверили, ничего не нашли. Заседание прервали из-за плохого самочувствия Людмилы. Следующее состоится 10 ноября.

Ранее выяснилось, что убийцы подмешивали отраву в капсулы. Виктор Тархов умер 31 декабря, а его жена — вечером 2 января. Полную хронологию страшного убийства представил KP.RU.