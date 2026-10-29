Почему перед сном в голове крутятся мысли, которые не дают уснуть: ответ психолога

Психолог объяснила, почему перед сном мозг продолжает работать. Фото: Оксана ЗУЙКО.

Многие люди перед сном начинают вспоминать события прошедшего дня, переживать из-за проблем или мысленно составлять планы на завтра. Почему в тишине мысли становятся особенно навязчивыми, рассказала врач-психиатр, психотерапевт, психолог и сомнолог, кандидат медицинских наук Елена Колесниченко. Об этом пишет aif.ru.

«Сами по себе мысли при засыпании – норма. У людей, которые хорошо спят, они постепенно теряют логику, становятся обрывочными, переходят в образы, похожие на сновидения, и человек незаметно для себя засыпает», – пояснила врач.

Как объяснила специалист, во время засыпания мозг не отключается мгновенно. Одни его отделы переходят в состояние сна раньше других. Когда человек перестает отвлекаться на внешние дела, внутренние переживания и воспоминания выходят на первый план. Поэтому в темноте могут всплывать нерешенные вопросы, рабочие задачи и тревоги, на которые днем не хватало времени.

Чтобы успокоить поток мыслей, врач рекомендует заранее записывать беспокоящие вопросы и составлять список дел на следующий день. За час до сна стоит отказаться от работы, новостей и напряженных разговоров, а вечер посвятить спокойным занятиям. Также можно попробовать медленное дыхание и расслабление мышц.

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