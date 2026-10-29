Ушаков предупредил Киев о последствиях за возможные атаки ВСУ 4 ноября Фото: REUTERS.

На настрой России в вопросе возобновления переговоров по урегулированию конфликта на Украине может оказать влияние поведение киевского режима в День народного единства 4 ноября. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Мы посмотрим, как украинские наши соперники поведут себя в эти дни, это же тоже много значит", - сказал он автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Он отметил, что если в ходе массовых народных мероприятий на праздник 4 ноября будут какие-то сверхмасштабные бомбежки, то, наверное, это тоже каким-то образом повлияет на настроение России. Это логично, указал представитель Кремля.

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