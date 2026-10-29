Полянский: НАТО становится для Киева официальным оружейным магазином. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

НАТО фактически превращается в официального поставщика вооружений для Украины, несмотря на заявления о непричастности к конфликту. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании Постоянного совета организации в Вене. Текст выступления есть у РИА Новости.

Дипломат прокомментировал планы альянса разрешить Киеву напрямую закупать оружие через Управление по поддержке и закупкам НАТО (NSPA). По словам Полянского, европейские государства также продолжают выделять средства на военную помощь Украине.

Он напомнил, что председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил о готовности Евросоюза покрыть потребности Киева на 2027 год в размере около 46,7 млрд евро из предусмотренных 70 млрд евро. При этом примерно 40 млрд евро должны пойти на военные расходы. Кроме того, Великобритания объявила о пакете помощи Киеву на 10 млрд фунтов.

Ранее KP.RU писал, что НАТО открывает Украине новый канал закупок вооружений через централизованное агентство альянса. По данным Financial Times, такой механизм позволит Киеву быстрее приобретать технику, боеприпасы и снаряжение, а также снизить расходы на закупки.

Между тем, Россия считает прекращение западных поставок вооружений Украине одним из условий урегулирования конфликта. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что сворачивание военной помощи со стороны США и НАТО стало бы кратчайшим путем к миру.