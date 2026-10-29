Владимир Якушев: «Единой России» важно закрепить в бюджете приоритеты развития страны и соцподдержки людей

Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев прокомментировал принятие в первом чтении бюджета на 2027 год. Фото: ER.RU.

Депутаты Госдумы 29 октября одобрили в первом чтении федеральный бюджет на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов. Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев отметил, что фракция партии единогласно поддержала проект закона и готовит поправки ко второму чтению.

По его словам, основным критерием для партии является социальная направленность бюджета и соответствие национальным целям развития, поставленным президентом. Документ полностью обеспечивает финансирование Народной программы, с которой партия победила на выборах в Госдуму.

«Работу над бюджетом мы начали ещё в ходе избирательной кампании и продолжили уже с новым составом фракции «Единой России». В проработке документа активно участвовали наши депутаты — ветераны спецоперации. Их позиция позволила усилить бюджетные решения», - рассказал Владимир Якушев.

Он подчеркнул, что в бюджете на 2027 году заложены средства на повышение минимального размера оплаты труда, индексацию пенсий и социальных пособий, поддержку семей с детьми, в том числе на индексацию материнского капитала. Значительные суммы выделяются на капремонт и строительство школ, детских садов и других образовательных учреждений. Здравоохранение получит существенное финансирование, в том числе на лекарственное обеспечение льготников и модернизацию первичного звена. В бюджете заложены средства на поддержку участников спецоперации и их близких.

Владимир Якушев сообщил, что по поручению председателя партии Дмитрия Медведева ко второму чтению в законопроект будет внесен ряд поправок. Они связаны с финансированием развития территорий, расширения социальных льгот и поддержки села.

«Для нас принципиально важно, чтобы бюджетные решения отвечали реальным запросам людей, укрепляли социальную защищённость граждан и открывали новые возможности для развития России», - отметил Якушев.

Секретарь Генсовета партии уточнил, что в трехлетнем бюджете 10 триллионов рублей закладывается на выплату единого пособия на детей – ежегодно его получают 8 миллионов семей. Еще двум миллионам родителей выплатят материнский капитал. В 2027 году его размер составит 778,5 тысяч рублей на первого ребенка и более миллиона — на второго (при условии, что маткапитал не был получен на первого).

Горячим питанием в школах обеспечат 5,8 миллиона учеников. За три года в стране отремонтируют свыше 2400 школ и 982 детских сада, 269 общежитий, 754 техникумов и колледжей.

По словам председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, бюджет получился сбалансированным, реалистичным и устойчивым. Он отметил, что, несмотря на западные санкции, бюджетные доходы растут. Одновременно снижается их зависимость от нефти и газа.

«При распределении финансирования учтены приоритеты, поставленные президентом: это полное обеспечение потребностей обороны и безопасности, включая защиту военнослужащих, участников СВО, ветеранов и членов их семей, выполнение всех социальных обязательств государства перед гражданами, устойчивое развитие экономики», - подчеркнул Макаров.