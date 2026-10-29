Представители РФ и Украины встретились в Белоруссии перед поездкой в Алешки

Руководителем гуманитарной миссии со стороны России является Яна Лантратова. Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам человека в РФ.

Российская и украинская делегации встретились в Белоруссии перед гуманитарной миссией в Алешках Херсонской области. Об этом сообщило агентство БелТА.

По данным издания, Минск обеспечил полное и всестороннее сопровождение представителей, участвующих в гуманитарной операции. После переговоров обе делегации вылетели из Гомеля на одном самолете.

Руководителем гуманитарной миссии со стороны России является уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, со стороны Украины - ее коллега Дмитрий Лубинец.

В свою очередь Лантратова отметила, что главной задачей миссии является доставить гуманитарную помощь людям, которые остаются в городе. По ее словам, также будет обеспечена возможность безопасного выезда тем, кто хочет покинуть Алешки.

Как писал сайт KP.RU, ранее Лантратова сообщила, что десятки тонн гуманитарной помощи для жителей Алешек уже находятся в пути. Она подчеркнула, что миссия в Алешках готовилась с мая. Тщательно продумывался каждый этап операции, включая подготовку гуманитарного конвоя.