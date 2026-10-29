Полянский заявил, что Россия и НАТО становятся ближе к прямому конфликту Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что Россия и НАТО с каждым днем все ближе подходят к прямому военному столкновению. Слова дипломата прозвучали на заседании Постоянного совета ОБСЕ, текст выступления приводит ТАСС.

Полянский отметил, что до открытого конфликта пока не дошло, но расстояние до этой черты сокращается ежедневно. По его мнению, альянс по-прежнему делает ставку на гибридную войну.

К проявлениям гибридного конфликта постпред отнес и действия киевского режима против русского языка, русскоязычных граждан, а также канонического православия и православных верующих.

Ранее президент Владимир Путин на встрече с журналистами мировых СМИ в рамках ПМЭФ предложил тем, кто ждет якобы нападения России на НАТО, задать себе простой вопрос. Глава государства призвал каждого задуматься: «Зачем нам это нужно?» — и подчеркнул, что ответ на этот вопрос очевиден.