Российская армия поразила судно, доставлявшее в Одессу грузы для ВСУ Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Вооруженные силы Российской Федерации поразили на переходе морем сухогрузное судно, которое доставляло в порт Одессы военные грузы и продукцию двойного назначения для обеспечения ВСУ. Об этом 29 октября, в четверг, сообщили в Министерстве обороны России.

Удар по вражескому судну был нанесен днем беспилотными летательными аппаратами ВС РФ в рамках продолжения планомерного поражения объектов портовой инфраструктуры Украины и морских судов, задействованных в военных интересах киевского режима.

Утром в этот же день российские военные также нанесли успешный удар по сухогрузу, переправлявшему в порт Одессы военные грузы. Как сообщали в Минобороны РФ, судно использовалось для скрытной транспортировки вооружения, боеприпасов и другой военной техники.

Днем ранее армия России поразила судно, которое отправляло в порт Черноморск грузы, предназначенные для обеспечения Вооруженных сил Украины.