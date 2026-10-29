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НовостиПолитика29 октября 2026 16:18

В Кремле раскрыли спектр тем, затрагиваемых на саммите Россия - Африка

Ушаков отметил, что РФ и страны Африки обсуждают широкий список тем
Сергей ГАПЧУК
Ушаков отметил, что РФ и страны Африки обсуждают широкий список тем

Ушаков отметил, что РФ и страны Африки обсуждают широкий список тем

Фото: REUTERS.

Россия и африканские страны говорят на широкий список тем. Об этом в интервью "Известиям" сообщил сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Темы любые. Там по всем направлениям ведется дискуссия, начиная от гуманитарных вопросов, кончая различными энергетическими, экономическими проблемами," - сказал он, прокомментировав, что пленарное заседание саммита Россия-Африка продолжается уже семь часов.

Представитель Кремля отметил, что список тем очень широкий.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и страны Африки выступают естественными партнерами при формировании справедливого миропорядка. Глава государства подчеркнул, что позиции стран совпадают по ключевым вопросам международной повестки.

Стороны солидарны в желании защищать свой суверенитет, развивать национальные экономики и совместно противостоять любым проявлениям диктатуры, добавил российский лидер.