Власти грозятся закрыть часть пляжей в ОАЭ: что случилось в эмирате Аджман, и грозит ли туристам опасность

SHOT: полиция перестала пускать туристов на пляжи в ОАЭ из-за разлива нефти Фото: REUTERS.

В ОАЭ полиция перестала пускать туристов на пляжи из-за разлива нефти на части побережья. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Согласно источнику, ограничения ввели в эмирате Аджман. Постояльцы находящегося рядом отеля Ramada получили письма, в которых говорилось о запрете на купание. Однако позднее туристы все равно отправились к морю. Несмотря на то, что вода казалась чистой, от нее чувствовался едкий запах, а в море были следы от загрязнения нефтью.

После этого полиция начала выводить туристов из воды и требовать от них покинуть берег. Часть отелей также полностью перекрыла свои пляжи. По данным источника, над водой также замечен самолет, который распыляет неизвестный состав для ликвидации последствий разлива нефти.

Ранее KP.RU сообщал, что в эмирате Шарджа в ОАЭ временно закрыли пляж Аль-Хамрия в качестве меры предосторожности из-за приближения нефтяного пятна. Загрязнение воды было вызвано утечкой с одного из морских танкеров.