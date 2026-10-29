В России предложили отменить таможенный сбор на покупки в Сети: чего это коснётся Фото: REUTERS.

Правительство решило не душить интернет-покупки двойным побором. Замминистра финансов Алексей Сазанов на пленарном заседании Госдумы предложил отменить таможенный сбор в 100 рублей за посылку.

Причина простая — иначе с покупателей зарубежных товаров станут брать и НДС, и этот самый сбор одновременно. Соответствующую поправку внесут ко второму чтению законопроекта об изменениях в Налоговый кодекс, который правительство уже направило в Думу в рамках бюджетного пакета.

«Сейчас скорее всего ко второму чтению правительством будет внесена поправка, где соответственно таможенный сбор не будет взиматься в отношении товаров интернет-торговли, чтобы не возникало и НДС, и таможенного сбора», — уточнил Сазанов.

Напомним, идея со сбором появилась раньше. Его хотели ввести для товаров личного потребления стоимостью до 200 евро, которые приходят почтой из-за рубежа. Объясняли это заботой о конкурентной среде и «обелением» экономики.