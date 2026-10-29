В Кремле высказались о фиксации общей заинтересованности на саммите Россия - Африка

Песков: Зафиксирована заинтересованность в равноправных отношениях с Африкой Фото: REUTERS.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что в ходе саммита Россия - Африка зафиксирована общая заинтересованность в дальнейшем выстраивании равноправных отношений с африканскими странами.

"В контексте Российско-африканского союза. Прозвучало действительно много интересных оценок и конструктивных предложений", - сказал он.

По его словам, в результате такой широкой дискуссии получилась целая мозаика, включающая всю палитру мнений, которая в полной мере отражает взгляды лидеров, представляющих все разнообразие Африканского континента, его регионов и субрегионов, где проживают самые разные этносы и народы, представлены многие мировые религии и конфессии

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что в Московской декларации подтверждена приверженность всех наших стран формированию справедливого и демократического, многополярного мироустройства, основанного на общепризнанных принципах международного права и Уставе ООН.

Как писал сайт KP.RU, ранее помощник главы государства Юрий Ушаков отметил, что Россия и африканские страны говорят на широкий список тем. По его словам, стороны ведут дискусси по всем направлениям, начиная от гуманитарных вопросов и заканчивая различными энергетическими, экономическими проблемами.