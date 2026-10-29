Грушко назвал реакцию ЕС на переговоры Путина с Стёре и Стуббом шизофренией Фото: REUTERS.

Заместитель главы российского МИД России Александр Грушко назвал проявлением шизофрении реакцию Европейского союза на телефонные переговоры лидеров России, Норвегии и Финляндии.

"Думаю, что это еще одно свидетельство той шизофрении, в которую сам себя загнал Евросоюз", - сказал российский дипломат в комментарии журналистам.

Напомним, что президент России Владимир Путин в разговоре с лидером Финляндии Александером Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стёре указал, что мир на Украине возможен только с учетом интересов Москвы.

Ранее KP.RU сообщал, что европейские элиты остались недовольны трехсторонними переговорами. Так, премьер Дании Метте Фредериксен выразила недовольство тем, что Стубб и Стёре не согласовали звонок. По ее мнению, такие разговоры нужно проводить совместно.