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НовостиПолитика29 октября 2026 20:30

Путин встречается с президентом Кении: глава РФ рассказал о торговле с африканской страной

Путин начал переговоры с президентом Кении Уильямом Руто
Алина КОЧНЕВА
Путин начал переговоры с президентом Кении Уильямом Руто

Путин начал переговоры с президентом Кении Уильямом Руто

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Российский лидер Владимир Путин принимает в Кремле президента Кении Уильяма Руто. Переговоры начались около 23:20. Встреча глав государств проходит в рамках саммита Россия - Африка, передает Кремль.

Стоит отметить, что переговоры между Владимиром Путиным и Уильямом Руто стали первой очной беседой. Президент РФ второй день проводит встречи с лидерами африканских стран.

"Россия заинтересована в дальнейшем развитии торгово-экономических отношений с Кенией", - сказал Владимир Путин. Он высоко оценил сотрудничество государств.

Президент РФ отметил, что в московском саммите Россия - Африка принял участие 21 африканский лидер. Девизом форума стала фраза "За мир". В мероприятиях участвовали главы делегаций из подавляющего большинства государств Африки.