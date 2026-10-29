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НовостиПолитика29 октября 2026 21:06

"Никогда не играл в КВН": политолог посмеялся над заявлением Зеленского о диалоге с Путиным

Политолог Бовт: Зеленский хочет в конкурс капитанов КВН, а Путин в него не играл
Алина КОЧНЕВА
Политолог Бовт: Зеленский хочет в конкурс капитанов КВН, а Путин в него не играл

Политолог Бовт: Зеленский хочет в конкурс капитанов КВН, а Путин в него не играл

Фото: REUTERS.

Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский публично согласился обсудить с Москвой вопрос территорий. Он считает, что такие детали должны быть оговорены с президентом России Владимиром Путиным. Зеленский хочет в "конкурс капитанов КВН", иронично отметил политолог Георгий Бовт. Однако Владимир Путин в юмористических шоу не участвовал, добавил эксперт в своем Telegram-канале.

Политолог дал понять, что не отнесся серьезно к заявлению бывшего комика. Ранее тот сообщил о согласии на диалог по обмену территориями между РФ и Украиной.

"Зеленский хочет в "конкурс капитанов КВН". Проблема в том, что Путин никогда не играл в КВН", - прокомментировал Георгий Бовт.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков уведомил, что основа делегации для трехсторонних переговоров по Украине уже сформирована. Конкретные лица будут названы позднее.