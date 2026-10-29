Пушков призвал Европу признать неэффективность изоляции России Фото: REUTERS.

Европейским политикам нужно признать неэффективность стратегии международной изоляции суверенных государств, в том числе России. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в телеграм-канале.

"В 21-м веке стратегия изоляции не срабатывает. Это надо бы зарубить себе на носу европолитикам, тупо и безуспешно пытающимся изолировать Россию", - написал государственный деятель.

В качестве примера Пушков привел решение Швейцарии наладить отношения с КНДР и открыть посольство в этой стране. По его мнению, этот шаг говорит о провале политики международной изоляции Северной Кореи.

Ранее KP.RU сообщал, что попытки Запада установить новый "железный занавес" обречены на провал. Президент России Владимир Путин отметил, что тысячах введенных против Москвы санкций и запреты на встречи с российскими представителями не достигнут поставленных целей.