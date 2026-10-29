Путин и Руто подписали меморандумы о взаимопонимании между Россией и Кенией

РФ и Кения согласовали пять меморандумов о взаимопонимании Фото: Иван МАКЕЕВ.

В Москве проходит саммит Россия - Африка. В рамках мероприятия президент РФ Владимир Путин провел в Кремле встречу с лидером Кении Уильямом Руто. Они подписали ряд меморандумов о взаимопонимании между двумя государствами. Так передает пресс-служба Кремля.

Как сообщил Уильям Руто, один из согласованных документов касается экономического сотрудничества. Он открывает возможности для развития двусторонних торгово-экономических контактов, сказал президент.

"Мы только что подписали пять меморандумов о взаимопонимании между нашими странами", - проинформировал в ходе встречи Уильям Руто.

Переговоры российского лидера с президентом Кении начались около 23:20. Встреча между Владимиром Путиным и Уильямом Руто стала их первой очной беседой.