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НовостиПолитика29 октября 2026 21:28

Путин и Руто подписали меморандумы о взаимопонимании между Россией и Кенией

РФ и Кения согласовали пять меморандумов о взаимопонимании
Алина КОЧНЕВА
РФ и Кения согласовали пять меморандумов о взаимопонимании

РФ и Кения согласовали пять меморандумов о взаимопонимании

Фото: Иван МАКЕЕВ.

В Москве проходит саммит Россия - Африка. В рамках мероприятия президент РФ Владимир Путин провел в Кремле встречу с лидером Кении Уильямом Руто. Они подписали ряд меморандумов о взаимопонимании между двумя государствами. Так передает пресс-служба Кремля.

Как сообщил Уильям Руто, один из согласованных документов касается экономического сотрудничества. Он открывает возможности для развития двусторонних торгово-экономических контактов, сказал президент.

"Мы только что подписали пять меморандумов о взаимопонимании между нашими странами", - проинформировал в ходе встречи Уильям Руто.

Переговоры российского лидера с президентом Кении начались около 23:20. Встреча между Владимиром Путиным и Уильямом Руто стала их первой очной беседой.