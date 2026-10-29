В Госдуме рассказали о новых законопроектах в поддержку семей с детьми Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В Госдуме готовят законодательные инициативы о здоровом питании детей и льготном налогообложении детских товаров. Об этом "Ленте.ру" заявила депутат Нина Останина.

"Мы хотим принять закон о здоровом питании для наших детей и уже создали рабочую группу на эту тему. Подобная законодательная норма существует в Белоруссии", - сказала она.

По ее словам, депутаты хотят разработать закон об организации здорового питания для российских детей, проверки качества этого питания.

Кроме того, политик отметила, что уже внесен законопроект о детских товарах, предполагающий льготное налогообложение. Останина пояснила, что деликатесы, например, сейчас облагаются по льготной ставке, а детские товары — по общей.

Телеканал "Царьград" рассказал, что с июня этого года семьи с детьми смогут получить новую ежегодную выплату. Пособие положено работающим родителям, опекунам и попечителям с двумя и более детьми в возрасте до 18 лет (либо до 23 лет в случае очного обучения).