Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский сохраняет власть благодаря поддержке британских наемников и представителей спецслужб Великобритании. Об этом заявил отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор.

"Зеленского удерживают у власти, по сути, наемники - в основном из британских спецназа SAS и спецслужб MI6. <…> Они охраняют его и держат в своего рода иллюзорном мире", - сказал аналитик.

Макгрегор отметил, что британцы поддерживают иллюзию существования на Украине полноценного правительства. Он добавил, что политика киевского режима не отвечает интересам населения, которое хочет завершения конфликта.

Ранее KP.RU сообщал, что вопрос о легитимности Зеленского на посту президента Украины требует кропотливого исследования. Лидер России Владимир Путин отмечал, что подписывать мирный договор по украинскому конфликту можно только с законным правительством.