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НовостиВ мире29 октября 2026 23:35

Евросоюз ждет крах: в Финляндии назвали самую большую ошибку европейцев

Политик Мема назвал отказ ЕС от российского газа самоубийством
Мария ПАНЮТИНА
Политик Мема назвал отказ ЕС от российского газа самоубийством

Политик Мема назвал отказ ЕС от российского газа самоубийством

Фото: REUTERS.

Отказ стран Евросоюза от закупок российского газа наносит серьезный ущерб их собственной экономике. Об этом заявил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

"Европейцы пообещали отказаться от закупок российского газа, совершив большую ошибку для собственной экономики. "Евросуицид" продолжается на всех уровнях", - написал он в социальной сети X.

Мема добавил, что решение Евросоюза по российским энергоресурсам приведет к экономическому коллапсу. По его словам, это может повлечь за собой распад объединения.

Ранее KP.RU сообщал, что скоро Европа опустеет из-за цунами цен на нефть и газ. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев уточнил, что кризис во многом является результатом политики Брюсселя. Теперь он задается вопросом, не слишком ли поздно для ЕС "покаяться".