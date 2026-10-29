Политик Мема назвал отказ ЕС от российского газа самоубийством Фото: REUTERS.

Отказ стран Евросоюза от закупок российского газа наносит серьезный ущерб их собственной экономике. Об этом заявил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

"Европейцы пообещали отказаться от закупок российского газа, совершив большую ошибку для собственной экономики. "Евросуицид" продолжается на всех уровнях", - написал он в социальной сети X.

Мема добавил, что решение Евросоюза по российским энергоресурсам приведет к экономическому коллапсу. По его словам, это может повлечь за собой распад объединения.

Ранее KP.RU сообщал, что скоро Европа опустеет из-за цунами цен на нефть и газ. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев уточнил, что кризис во многом является результатом политики Брюсселя. Теперь он задается вопросом, не слишком ли поздно для ЕС "покаяться".