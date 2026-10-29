Села за решетку из-за запретной связи: в Британии психолога осудили за роман с убийцей

В Британии тюремного психолога отправили за решетку за связь с заключенным Фото: REUTERS.

Тюремный психолог из Британии Эмбер-Рене Гейл оказалась фигурантом уголовного дела. Женщину осудили за запретную связь с одним из заключенных. Эмбер-Рене Гейл завела роман с приговоренным к пожизненному заключению Риккарло Уильямсом. Их историю рассказывает издание Daily Mail.

В материале утверждается, что психолог пронесла убийце телефон. Так они обменивались сообщениями личного характера. Эмбер-Рене Гейл также тайно встречалась с заключенным в своем кабинете.

Сообщается, что адвокаты женщины назвали причиной такого поведения личностный кризис. Эмбер-Рене Гейл столкнулась с изменой со стороны партнера. Судья отвергла эти заявления и приговорила женщину к двум годам и четырем месяцам тюрьмы.

В Липецкой области сотрудника колонии приговорили к трем годам заключения из-за помощи осужденным. Он за деньги пронес на территорию исправительного учреждения средства связи.