"Бесконечная война": в США рассказали о позиции Трампа по конфликту с Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс Фото: REUTERS.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил уверенность, что противостояние Вашингтона и Тегерана не перерастет в затяжной конфликт. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

"Мы так или иначе участвуем [в конфликте] с Ираном семь месяцев. Я обещаю, что Дональд Трамп не позволит этому превратиться в бесконечную войну", - подчеркнул политик.

Ранее американские чиновники предупредили страны Ближнего Востока о возможном возобновлении военных действий против Ирана. Атаки могут начаться после выборов в Конгресс, которые состоятся 3 ноября.

Президент США Дональд Трамп назвал решение о начале военной операции против Ирана одним из величайших в своей жизни. Он вновь заявил, что США могут нанести новые удары по исламской республике, если сторонам не удастся достичь соглашения.