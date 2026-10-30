Адаптируют схемы под возраст жертв: в МВД рассказали, кого и как обманывают мошенники

МВД: мошенники обманывают пенсионеров под предлогом сохранности средств Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Пенсионеры и подростки являются самыми частыми жертвами мошенников. Преступники обманывают пожилых людей под предлогом якобы сохранности средств. Молодежь заманивают якобы быстрым заработком. Об этом предупредили в столичном ГУ МВД, пишет РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что злоумышленники адаптируют схемы под возраст потенциальных жертв. Так, подростки чаще всего попадаются на обман, связанный с общением в интернете и легким заработком.

"Отдельные категории граждан могут быть более уязвимы к определенным сценариям мошенничества. Например, пожилые люди чаще становятся объектами схем, связанных с тревогой за сохранность денежных средств", - уведомили в столичном ГУ МВД.

Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что в РФ прорабатывают вопрос блокировки не только аккаунтов мошенников, но и всех SIM-карт, которые им принадлежат. "Макс" может выявлять такие случаи, отметил министр.