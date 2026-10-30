Мошенники пригрозили уголовным делом: пенсионер на Камчатке потерял почти 24 млн рублей

Камчатский пенсионер повелся на уловку мошенников и отдал почти 24 млн рублей Фото: REUTERS.

Пенсионер из Петропавловска-Камчатского лишился 23,69 млн рублей. Мошенники убедили его в том, что аккаунт на "Госуслугах" взломан и мужчине грозит уголовная ответственность. Об этом сообщили в региональном УМВД России.

В конце сентября мужчине в мессенджере написали неизвестные. Аферисты представились сотрудниками организации и силового ведомства, убедив пенсионера перевести деньги на подконтрольные им счета.

Поддавшись психологическому давлению, мужчина с 1 по 9 октября через банкоматы перевел мошенникам 3,79 млн рублей. Позднее он снял со счета крупную сумму наличных и возле своего дома передал неизвестному курьеру еще 19,9 млн рублей.

В полиции отметили, что возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Правоохранители устанавливают личности курьера и других причастных к преступлению.

Ранее KP.RU сообщал, что в России активизировались аферисты, выдающие себя за сотрудников Соцфонда. Они обещают гражданам перерасчет пенсий в большую сторону. За деньги мошенники предлагают оформить документы для получения прибавки.