«Это не может быть обычной сделкой»: в Кремле напомнили о целях Москвы на переговорах в Абу-Даби

Песков: России нужен прочный мир, а не прекращение огня. Фото: Kremlin pool/GLOBAL LOOR PRESS

Россия добивается прочного мира на Украине, для этого необходимо долгосрочное мирное урегулирование, а не простая сделка с прекращением огня. Об этом в интервью американскому телеканалу NBC News заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы хотим мира, долгосрочного мира для будущих поколений. <…> Переговоры не означают прекращения огня. Мы не хотим прекращения огня. Мы хотим мира. Это не может быть просто сделкой, обычной сделкой», — отметил представитель Кремля.

Напомним в России на разных уровнях, в том числе высшем, не раз повторяли эту позицию. Постоянно напоминает об этом и российский президент Владимир Путин. По его словам, России нужно не перемирие, а мир для обеспечения гарантий РФ и ее граждан. По его словам, остановиться на неделю в боевых действиях - это значит дать возможность противнику закрепиться на позициях. В то же время глава государства признался, что Россия неоднократно соглашалась пойти на перемирие на день или два для обмена пленными.

Накануне KP.RU рассказывал о планах Евросоюза направить собственную делегацию на предстоящие переговоры по Украине в Абу-Даби. По информации Euronews, Брюссель рассматривает возможность совместного участия представителей Еврокомиссии и Евросовета. Чиновники ЕС опасаются, что активизация контактов Москвы и Вашингтона оставит их в стороне от принятия ключевых решений.

Однако в Москве другой взгляд на вопросы европейского представительства на переговорах. Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия и США не нуждаются в участии представителей Евросоюза в переговорах по Украине, поскольку Брюссель придерживается позиции, направленной на продолжение конфликта.

На этом фоне только власти Польши сообщили о планах передать Украине два истребителя МиГ-29 в рамках очередного пакета военной помощи.

А премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен объявил о выделении Украине дополнительного «зимнего пакета» военной помощи на сумму 500 млн евро.

Ранее KP.RU сообщил, что Кильский институт мировой экономики подсчитал помощь Украине от США и Европы за 53 месяца: 360 млрд евро (416 млрд долларов или 34,5 трлн рублей).