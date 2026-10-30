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НовостиВ мире30 октября 2026 2:52

Пострадавших вывозили из-под скалы: на Бали поделились необычным случаем эвакуации туристов

Спасатели на Бали рассказали об эвакуации двух туристов из РФ вертолетом
Алина КОЧНЕВА
Спасатели на Бали рассказали об эвакуации двух туристов из РФ вертолетом

Спасатели на Бали рассказали об эвакуации двух туристов из РФ вертолетом

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

На Бали 23 апреля провели сложную спасательную операцию. Специалисты задействовали вертолет для эвакуации пострадавших российских туристов из-под скалы. О необычном случае рассказали в поисково-спасательной службе Бали, пишет РИА Новости.

Иностранцы оказались под скалой, когда начала прибывать морская вода. Туристов доставали из труднодоступного места на фоне поднимающихся волн.

"Действовать нужно было быстрее... Мы использовали лебедку и смогли эвакуировать пострадавших по одному", - сообщил начальник управления И Ньоман Сидакарья. Затем туристов доставили на вертолетную площадку.

Двое россиян в мае получили награду за спасение утопающего на острове Хайнань. Видео разошлось по Сети, после чего о подвиге мужчин узнали миллионы. За это их удостоили звания "Лучший турист - 2026".