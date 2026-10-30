Суд оставил в силе приговор рэперу Oxxxymiron* по уголовному делу

Суд признал законность заочного приговора Oxxxymiron* по делу об иноагентстве. Фото: oxxxymiron. com/Global Look Press

В марте 2026 года суд в Петербурге заочно приговорил рэпера Мирона Федорова* (Oxxxymiron*) к 320 часам обязательных работ. Исполнителю также запрещено администрировать сайты и каналы в Интернете в течение двух лет. Суд оставил в силе приговор рэперу по уголовному делу, сообщает РИА Новости.

Oxxxymiron* является фигурантом уголовного дела об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Исполнитель объявлен в розыск и заочно арестован.

"Приговор оставлен без изменений", - оповестили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Московский суд тем временем заочно приговорил блогера Михаила Светова* к году лишения свободы за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. Ему запретили на три года заниматься размещением информации и администрированием сайтов и каналов в Сети.

*- признаны в РФ иностранными агентами