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НовостиВ мире30 октября 2026 4:15

В Корее выступили с заявлением о военной помощи Украине после отзыва посла

Ви Сон Лак: Корея продолжит оказывать помощь Украине, несмотря на отзыв посла
Анастасия СУТОРМИНА
Ви Сон Лак: Корея продолжит оказывать помощь Украине, несмотря на отзыв посла. Фото: Kim Jae-Hwanl/GLOBAL LOOR PRESS

Ви Сон Лак: Корея продолжит оказывать помощь Украине, несмотря на отзыв посла. Фото: Kim Jae-Hwanl/GLOBAL LOOR PRESS

Власти Республики Корея не будут останавливать военную помощь Украине на фоне отзыва посла из Киева. Об этом заявил советник президента РК по национальной безопасности Ви Сон Лак, пишет агентство Рёнхап.

«К нынешней ситуации в двусторонних отношениях мы подходим отдельно от вопроса оказания международной помощи Украине», — отметил корейский чиновник.

Также Лак заверил, что Сеул продолжит и дальше соблюдать санкции против РФ.

20 октября правительство Южной Кореи решило отозвать часть дипломатических сотрудников с территории Украины. В МИД страны отметили, что даже после отзыва посла на Украине, с киевской стороны не последовало конструктивных мер. Поэтому правительство решило вывести часть работников дипломатических учреждений из-за сложностей с обеспечением безопасности.

Ранее, 8 октября, министерство иностранных дел Республики Корея информировало об отзыве посла на Украине. В Сеуле приняли такое решение после того, как сочли недостаточными извинения Киева за разглашение информации о передаче южнокорейской стороне двух пленных военнослужащих КНДР.