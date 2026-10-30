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НовостиПроисшествия30 октября 2026 5:18

Аэропорт Пулково принял 27 направлявшихся в Москву самолетов

Пассажиров перенаправленных из Москвы рейсов из-за долгого ожидания вылета высадят в терминале Пулково
Мария СПИРИДОНОВА
Аэропорт Пулково принял 27 направлявшихся в Москву самолетов

Аэропорт Пулково принял 27 направлявшихся в Москву самолетов

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Петербургский аэропорт Пулково в качестве запасного принял 27 самолётов, следовавших в Москву. Об этом говорится в сообщении воздушной гавани в «Максе».

Как пояснили в аэропорту, полётная программа в московском направлении корректируется из-за ограничений воздушного пространства Московского авиаузла — эти временные меры необходимы для безопасности полётов. Пассажиров перенаправленных рейсов из-за долгого ожидания вылета высадят в терминале Пулково.

Утром 30 октября в пресс-службе Росавиации сообщили, что с 22:50 29 октября, во всех четырёх московских аэропортах — Шереметьево, Домодедово, Жуковский и Внуково — были введены временные ограничения на полёты. В 02:10 Домодедово начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами, тогда как Внуково, Шереметьево и Жуковский оставались недоступны для полётов.