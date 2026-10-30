Шапша: силы ПВО уничтожили 94 дрона ВСУ над Калужской областью Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Российские силы противовоздушной обороны ликвидировали за вечер 29 октября и за ночь 30 октября над Калужской областью 94 украинских беспилотника. Об этом сообщил в МАХ глава региона Владислав Шапша.

Губернатор отметил, что на местах падения обломков БПЛА противника работают оперативные группы. По предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в период с 20:30 четверга, 29 октября, до 07:30 пятницы, 30 октября, в сторону Москвы и Московской области летело 862 вражеских БПЛА. Большинство было сбито еще на дальних рубежах.

В свою очередь, ВС РФ ночью 30 октября нанесли поражение объектам портовой инфраструктуры Украины. Также удары были нанесены по объектам в Одесской области и морским судам, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины.

Кроме того, армия России в течение ночи ударила по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.