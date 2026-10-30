Евраев: движение транспорта на выезде из Ярославля в Москву временно перекрыто

Евраев: движение транспорта на выезде из Ярославля в Москвы временно перекрыто. Фото: Pogiba Alexandra/GLOBAL LOOR PRESS

Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы временно перекрыто. Это сделано в целях безопасности. Об этом в своем канале на платформе Max сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Глава региона уточнил, что движение транспорта запрещено от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Евраев призвал местных жителей искать другие пути маршрута в объезд закрытых участков трассы.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что российские силы противовоздушной обороны ликвидировали за вечер 29 октября и за ночь 30 октября над Калужской областью 94 украинских беспилотника.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в период с 20:30 четверга, 29 октября, до 07:30 пятницы, 30 октября, в сторону Москвы и Московской области летело 862 вражеских БПЛА. Большинство удалось сбить еще на дальних рубежах, остальные - на подлете к столице.