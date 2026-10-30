Голову 16-летней Tiktok-блогерши нашли в мусорном пакете в Эквадоре

Леслибет Анаи Гарсия Фариас Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Отрубленную голову 16-летней Tiktok-блогерши нашли в мусорном мешке в Латинской Америке после угроз ей в интернете. Об этом сообщает издание Need To Know.

Правоохранительные органы обнаружили голову Леслибет Анаи Гарсия Фариас недалеко от спортивной арены в городе Пасахе, провинции Эль-Ор 24 октября. Вместе с ней обнаружили записку с угрозами. Однако на данный момент неясно, связана ли записка с убийством.

Согласно отчетам полиции, у девушки не было судимостей, она являлась студенткой технического учебного центра Пасахе.

Ранее сайт KP.RU писал, что в Эквадоре массивное распятие упало на священника прямо во время мессы и убило его. Гибель священнослужителя также подтвердила архиепархия Гуаякиля.