Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире30 октября 2026 6:11

Голову 16-летней Tiktok-блогерши нашли в мусорном пакете в Эквадоре

В Эквадоре девушке отрубили голову и нашли записку с угрозами, поиски преступников продолжаются
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Вениамин ЗАХАРОВ
Леслибет Анаи Гарсия Фариас

Леслибет Анаи Гарсия Фариас

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Отрубленную голову 16-летней Tiktok-блогерши нашли в мусорном мешке в Латинской Америке после угроз ей в интернете. Об этом сообщает издание Need To Know.

Правоохранительные органы обнаружили голову Леслибет Анаи Гарсия Фариас недалеко от спортивной арены в городе Пасахе, провинции Эль-Ор 24 октября. Вместе с ней обнаружили записку с угрозами. Однако на данный момент неясно, связана ли записка с убийством.

Согласно отчетам полиции, у девушки не было судимостей, она являлась студенткой технического учебного центра Пасахе.

Ранее сайт KP.RU писал, что в Эквадоре массивное распятие упало на священника прямо во время мессы и убило его. Гибель священнослужителя также подтвердила архиепархия Гуаякиля.