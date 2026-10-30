Гавришко обвинила в лицемерии Зеленского, назвавшего правду оружием Украины Фото: REUTERS.

Украинский историк Марта Гавришко в соцсети Х раскритиковала главаря киевского режима Владимира Зеленского и обвинила его в лицемерии и вранье.

Ранее в интервью The Sun Зеленский назвал «правду» оружием Киева.

«Это тот самый парень, который говорит, что страна потеряла всего 50 000 солдат убитыми за пять лет. ВСЕГО 50 000», — написала она.

Стоит отметить, что ранее президент РФ Владимир Путин сообщал: Киев теряет 8-12 тысяч военных ежемесячно.

Ранее бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что главарь киевского режима раздражен и сломлен тем, что эвакуация людей в Алешках Херсонской области проходит без его участия.

Обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин отметил, что Зеленский пытается тащить Европу в трехсторонние переговоры ради их срыва. Украинский лидер отметил, что для него невозможно говорить о гарантиях безопасности для Украины и восстановлении страны без Европы.