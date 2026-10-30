Слова Владимира Путина навеяли ужас на Запад: Президент предупредил насчет войны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Ирландский журналист Чей Боуз обратил внимание на важность заявления президента России Владимира Путина о готовности Москвы к возможной войне с Западом. Свою оценку он опубликовал в социальной сети X.

Поводом для комментария стало выступление Путина 29 октября на пресс-конференции по итогам саммита Россия — Африка. Глава государства подчеркнул, что Москва не хочет воевать с европейскими странами, однако готова к такому развитию событий. Он также предупредил, что, если противостояние зайдет слишком далеко, победителей в нем не будет.

«Европа всегда узнает цену конфронтации с Россией самым жестким из возможных способов», — написал журналист.

Немногим ранее Владимир Путин назвал политической шизофренией заявления европейских политиков об угрозе войны с РФ. По словам главы государства, некоторые страны Европы продолжают антироссийскую кампанию и призывают готовиться к военному столкновению. Президент при этом подчеркивал, что у Москвы нет мотивов и оснований начинать такой конфликт.