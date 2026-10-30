Пушилин: обстановка в Константиновке остается сложной из-за близости передовой

Оперативная обстановка в Константиновке остается сложной из-за близости линии боевого соприкосновения. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Глава региона отметил, что речь идет о соседних населенных пунктах, где идут бои за освобождение.
Ранее глава Донецкой Народной Республики рассказал, что украинские боевики пытаются контратаковать позиции Вооружённых сил (ВС) России в районе Святогорских лесов. Этому способствует и непростой рельеф местности. Пушилин уточнил, что особенностями рельефа пользуются как российские войска, так и боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Также Пушилин сообщил, что бои за контроль над Славянско-Краматорской агломерацией станут самыми крупными на территории Донбасса.