Пушилин: обстановка в Константиновке остается сложной из-за близости передовой. Фото: Roman Naumov/GLOBAL LOOR PRESS

Оперативная обстановка в Константиновке остается сложной из-за близости линии боевого соприкосновения. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Глава региона отметил, что речь идет о соседних населенных пунктах, где идут бои за освобождение.

Ранее глава Донецкой Народной Республики рассказал, что украинские боевики пытаются контратаковать позиции Вооружённых сил (ВС) России в районе Святогорских лесов. Этому способствует и непростой рельеф местности. Пушилин уточнил, что особенностями рельефа пользуются как российские войска, так и боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также Пушилин сообщил, что бои за контроль над Славянско-Краматорской агломерацией станут самыми крупными на территории Донбасса.