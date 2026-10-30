Опыт Нижегородской области по адаптации обычных сайтов для незрячих людей тиражируют по всей стране

Фото: Артем ТОРОПОВ

Порядка четырёх десятков российских регионов применяют экспертизу Нижегородской области по адаптации массовых интернет-ресурсов для пользователей с нарушениями зрения. Наработки региона в сфере цифровой доступности были представлены на форуме ЦИПР-2026. Здесь с ними ознакомились делегации других субъектов Российской Федерации и выразили заинтересованность во внедрении методики в своих территориях.

«Нижегородская область обладает уникальной экспертизой в цифровой инклюзии граждан с инвалидностью. Нашим центром компетенций по безбарьерной цифровой среде выступает Лаборатория инклюзивных технологий. С 2023 года команда „Линктех“ делает государственные сайты доступными для слабовидящих, незрячих граждан и людей с нарушениями моторики рук. Специалисты адаптировали уже около 200 региональных и муниципальных ресурсов. В их числе портал областного правительства, сайты министерств и администраций, портал МФЦ. По итогам форума ЦИПР-2026 мы передали нашу методику адаптации сайтов федеральным ведомствам и МФЦ всех субъектов. Около 40 регионов обратились за консультациями и теперь используют наши разработки», — заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Фото: Никита ДУХНИК

Отдельное направление инклюзивной работы — обучение самих пользователей. С 2021 года Нижегородский областной центр реабилитации инвалидов по зрению «Камерата» вместе с ННГУ имени Н. И. Лобачевского и правительством региона развивает программы компьютерной и мобильной грамотности для незрячих нижегородцев. За пять лет обучение прошли около тысячи человек с нарушениями зрения. На занятиях они осваивают смартфоны, компьютеры и цифровые сервисы без зрительного контроля.

Министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов назвал цифровую грамотность такой же базовой потребностью для незрячих, как и для всех остальных. По его словам, эти навыки способны компенсировать недостатки функционирования серверов, жестких дисков, сетевого оборудования и инженерных систем, которые ещё остаются, за счёт онлайн-услуг. В регионе также развиваются программы для обучения незрячих тестировщиков государственных сайтов и цифровых сервисов. На конференции ЦИПР в этом году выпускники одного из таких курсов презентовали свои проекты по развитию доступности государственных сервисов. Участниками программы стали тестировщики из более чем двух десятков регионов нашей страны. Среди первых результатов курса — трудоустройство выпускника в один из российских банков на должность тестировщика цифровых сайтов и сервисов.

Параллельно Нижегородская область вовлекает действующих и будущих ИТ-специалистов в решение задач цифровой доступности. Порядка 850 студентов ИТ-направлений приняли участие в вебинарах, конференциях и хакатонах «Линктеха». Среди самых активных высших учебных заведений — ИТ-кампус «НЕЙМАРК», ННГУ имени Н. И. Лобачевского и НИУ ВШЭ — Нижний Новгород. В помощь дизайнерам и разработчикам ННГУ подготовил первый выпуск незрячих ИТ-специалистов.

Руководитель Лаборатории инклюзивных технологий Нижегородской области Илья Лебедев рассказал, что в экспертизе сайтов участвуют в том числе выпускники курса незрячих тестировщиков из Университета Лобачевского, а также студенты ИТМО и Высшей школы экономики. При обучении пристальное внимание уделяется продвижению знаний об универсальном цифровом дизайне в вузовской среде. Сейчас студентов ИТ-направлений почти нигде не учат, как создавать сайты и сервисы, доступные для обычных пользоателей, при этом такие принципы проектирования и разработки известны уже достаточно давно. Инклюзивного дизайна до сих пор нет ни в профессиональных, ни в образовательных стандартах. Этот пробел специалисты и стараются закрыть. Нижегородцы будут делиться практикой с другими регионами и обязательно предоставят им необходимую методическую поддержку.

Сведения о разработках и опыте региона теперь можно найти на новом сайте Лаборатории инклюзивных технологий «Линктех». На этом ресурсе собраны разъяснения по законодательству о цифровой доступности, советы по оценке сайтов для пользователей с нарушениями зрения, руководство по переводу контента на простой язык и другие полезные материалы. Запуск профильного портала позволит расширить доступ к практике и методическим материалам, а также упростить взаимодействие с организациями, заинтересованными в развитии цифровой доступности незрячим.