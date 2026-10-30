На Урале учителя музыки обвинили в растлении девочки на протяжении 5 лет

72-летнего преподавателя музыкальной школы взяли под стражу Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В закрытом городе Лесном Свердловской области задержали 72-летнего преподавателя музыкальной школы Владимира В. Бывшая ученица обвинила концертмейстера в многолетних домогательствах, сообщает «КП-Екатеринбург».

Сейчас девушке 17 лет. По её словам, она начала заниматься у Владимира в 2016 году, и на протяжении пяти лет педагог к ней приставал. Следственный комитет возбудил уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Педагога фортепиано взяли под стражу до 26 декабря.

- По версии следствия, в период 2016 по 2021 он неоднократно совершал иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей 2009 года рождения, не достигший двенадцатилетнего возраста, - сообщили в суде.

Владимир работает в музыкальной школе с 1976 года. На сайте учреждения его описывают как преподавателя по классу фортепиано и концертмейстера высшей квалификационной категории, чей композиторский талант пополняет репертуар фортепианного и хорового отделений. В самой школе ситуацию комментировать отказались.

Родные педагога не стали общаться с корреспондентом «Комсомолки».

Напомним, недавно в Екатеринбурге разразился скандал. Учителя по балалайке обвинили в том, что он во время уроков душил детей. В некоторых случаях он связывал детей скотчем и угрожал ножом.