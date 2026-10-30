Гендиректор «Дождя»* Марк Тен заочно приговорен к пяти годам заключения Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Генеральный директор телеканала «Дождь»* Марк Тен приговорен заочно к пяти годам лишения свободы по делу об организации деятельности нежелательной организации. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

«Тен заочно приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Также топ-менеджер на 10 лет лишен права заниматься деятельностью, связанной с руководством и осуществлением журналистской деятельности в СМИ, а также с администрированием сайтов и каналов.

Ранее сообщалось, что «Новая газета»* объявила о закрытии. Решение приняли на общем собрании 26 октября. На встрече с сотрудниками бывший главный редактор газеты Дмитрий Муратов** допустил, что издание могут признать экстремистским объединением. Как сообщается, серверы издания «выключат» уже 9 ноября.

* СМИ, выполняющее функции иноагента.

**Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов