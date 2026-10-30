Сазанов: Минфин не обсуждает налоговые льготы для «Яндекса» Фото: REUTERS.

Минфин России не обсуждает предоставление «Яндексу» налоговых льгот по аналогии с Wildberries и Ozon. В ведомстве сейчас не прорабатывают такой вопрос, заявил журналистам статс-секретарь — заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

«Этот вопрос надо в правительство адресовать. У нас в Минфине таких сейчас вопросов в проработке нет», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности распространить на «Яндекс» налоговые послабления, предусмотренные для маркетплейсов.

Ранее KP.RU писал, что государство ввело налоговые послабления для продавцов Wildberries, пострадавших от атак беспилотников на логистические объекты. Предпринимателям предоставили возможность перенести уплату ряда налогов и страховых взносов на год с последующей рассрочкой.

Позже стало известно, что Минфин готовит налоговую отсрочку для Ozon и продавцов маркетплейса по аналогии с мерами, уже введенными для Wildberries.