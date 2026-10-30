Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика30 октября 2026 8:58

ВС РФ за неделю вывели из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов

Российские войска нанесли удары по 11 сухогрузам на Украине
Вениамин ЗАХАРОВ
ВС РФ за неделю вывели из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов

ВС РФ за неделю вывели из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Вооруженные силы Российской Федерации за неделю вывели из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов, используемых для приема и хранения военных грузов. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Кроме того, выведены из строя объекты украинской портовой инфраструктуры, обеспечивавшие прием, хранение и распределение грузов военного назначения», - говорится в сообщении Минобороны.

В военном ведомстве также отметили, что в течение недели российские войска нанесли удары по 11 сухогрузам, которые доставляли на Украину вооружение и военную технику.

Как ранее писал сайт KP.RU, армия России нанесла удары по ключевым объектам энергетической и военной инфраструктуры Украины, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса.