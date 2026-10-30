ВС РФ за неделю вывели из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Вооруженные силы Российской Федерации за неделю вывели из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов, используемых для приема и хранения военных грузов. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Кроме того, выведены из строя объекты украинской портовой инфраструктуры, обеспечивавшие прием, хранение и распределение грузов военного назначения», - говорится в сообщении Минобороны.

В военном ведомстве также отметили, что в течение недели российские войска нанесли удары по 11 сухогрузам, которые доставляли на Украину вооружение и военную технику.

Как ранее писал сайт KP.RU, армия России нанесла удары по ключевым объектам энергетической и военной инфраструктуры Украины, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса.