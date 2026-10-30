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НовостиПолитика30 октября 2026 9:00

ВС России за неделю нанесли два массированных и девять групповых ударов

Российские средства ПВО также сбили почти 7 тысяч украинских беспилотников
Анна АДАМАЙТЕС
ВС России за неделю нанесли два массированных и девять групповых ударов

ВС России за неделю нанесли два массированных и девять групповых ударов

Фото: Александр КОЦ.

Российские войска за неделю нанесли два массированных и девять групповых ударов по объектам на Украине. В результате поражены предприятия военно-промышленного комплекса, логистические центры и объекты инфраструктуры, об этом 30 октября сообщили в Минобороны РФ.

Массированные и групповые удары российской армии производились в период с 24 по 30 октября. Кроме того, высокоточным оружием были уничтожены цеха сборки и места хранения наземных робототехнологических комплексов, БПЛА и безэкипажных катеров. Удары также пришлись по пунктам временного размещения украинских подразделений и иностранных наемников.

Также ВС Российской Федерации за неделю вывели из строя ряд объектов портовой инфраструктуры Украины, предназначенных для приема и хранения военных грузов. Были поражены 11 сухогрузов, доставлявших на Украину вооружение и военную технику.

Ранее патриарх Кирилл рассказал, что военнослужащие РФ прикладывают все усилия для обеспечения жителей Алешек продуктами и медикаментами.