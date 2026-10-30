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НовостиПолитика30 октября 2026 10:03

Путин: Россия выступает за прекращение боевых действий в Судане

Российская сторона внимательно следит за ситуацией в Судане
Анна АДАМАЙТЕС
Путин: Россия выступает за прекращение боевых действий в Судане

Путин: Россия выступает за прекращение боевых действий в Судане

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Российская Федерация последовательно выступает за скорейшее прекращение боевых действий и нормализацию обстановки в Судане. Об этом на встрече с главами африканских государств, прибывшими для участия в третьем саммите "Россия - Африка", заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия последовательно выступает за прекращение боевых действий и политическое урегулирование конфликта", — отметил российский президент, обращаясь к председателю Суверенного совета Судана Абделю Фаттаху аль-Бурхану. Путин добавил, что договорился обсудить эту тему с ним в ходе личной встречи.

Глава государства отметил, что Москва внимательно следит за развитием ситуации в Судане, где уже более трех лет продолжается острый вооруженный конфликт. В ходе встречи Путин предложил детально обсудить, какие шаги и меры может предпринять Российская Федерация для содействия урегулированию кризиса и возвращению страны к мирной жизни.

Аль-Бурхан стал первым собеседником Путина в серии встреч с лидерами африканских государств. В графике президента также значатся переговоры с представителями Ганы, Мали, Мавритании, Центрально-Африканской Республики, ДРК, Тоголезской Республики, Эритреи, Сомали и СКО.