Смоленские власти продолжают активную поддержку молодых семей

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Для молодых родителей предусмотрена единовременная выплата 250 тысяч рублей при постановке на учёт по беременности. Более 80 будущих мам воспользовались этой возможностью в 2026 год.

Воспользоваться мерой поддержки могут студентки колледжей и вузов очной или очно-заочной форм обучения. Они должны иметь российское гражданство, регистрацию на территории региона, либо не менее 9 месяцев регистрации по месту пребывания в Смоленской области. Оформить выплату можно в МФЦ или в Центре реализации государственных гарантий социальной защиты в областном центре.

Поддержка молодых родителей не ограничивается только единовременной выплатой: при рождении ребёнка молодая мама получает также 100 тысяч рублей, а при рождении первого ребенка – 728 тысяч рублей федерального материнского капитала. Для студенческих семей действуют гибкие форматы обучения, индивидуальные графики посещения занятий, возможность взять академический отпуск по уходу за ребенком с бюджетного места и приоритетное право на заселение в общежитие для семейных пар. Кроме того, при выписке из роддома семьи получают подарок новорождённому, а также могут воспользоваться услугами специализированных пунктов проката.