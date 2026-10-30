В саду можно вырастить кустарник с запахом земляники: что важно знать

Каликант лучше сажать весной на солнечном, защищенном от сквозняков месте. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Каликант – необычный декоративный кустарник, который привлекает садоводов крупными цветами, похожими на миниатюрные магнолии, и приятным ягодным ароматом. Агроном и специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов рассказал, как ухаживать за ним. Об этом пишет телеканал 360.ru.

«Каликант обладает достаточно сильным приятным ароматом. Цветы, особенно когда только распускаются, отдают парфюмерным, каким-то ягодным или земляничным приятным ароматом», – поделился Викулов.

Каликант лучше сажать весной на солнечном, защищенном от сквозняков месте. Ему подойдет плодородная почва, главное – не допускать застоя воды возле корней. Ароматными частями растения можно наполнять саше. По словам агронома, приятный запах сохраняют даже высушенные корни и древесина.

Перед зимой растение рекомендуется замульчировать, а обрезку лучше отложить до весны. При этом важно помнить, что семена и листья каликанта содержат ядовитый алкалоид, поэтому обращаться с растением нужно осторожно.

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