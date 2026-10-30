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НовостиДом. Семья30 октября 2026 10:29

В саду можно вырастить кустарник с запахом земляники: что важно знать

Агроном Викулов перечислил правила ухода за ароматным каликантом
Анастасия ПИГИНА
Каликант лучше сажать весной на солнечном, защищенном от сквозняков месте.

Каликант лучше сажать весной на солнечном, защищенном от сквозняков месте.

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Каликант – необычный декоративный кустарник, который привлекает садоводов крупными цветами, похожими на миниатюрные магнолии, и приятным ягодным ароматом. Агроном и специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов рассказал, как ухаживать за ним. Об этом пишет телеканал 360.ru.

«Каликант обладает достаточно сильным приятным ароматом. Цветы, особенно когда только распускаются, отдают парфюмерным, каким-то ягодным или земляничным приятным ароматом», – поделился Викулов.

Каликант лучше сажать весной на солнечном, защищенном от сквозняков месте. Ему подойдет плодородная почва, главное – не допускать застоя воды возле корней. Ароматными частями растения можно наполнять саше. По словам агронома, приятный запах сохраняют даже высушенные корни и древесина.

Перед зимой растение рекомендуется замульчировать, а обрезку лучше отложить до весны. При этом важно помнить, что семена и листья каликанта содержат ядовитый алкалоид, поэтому обращаться с растением нужно осторожно.

Ранее садовод Микаллеф назвал неприхотливые растения, которые можно выращивать на дачном участке даже при неблагоприятных условиях.